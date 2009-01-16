Solda 'Ergenekon' tartışması

Gürbüz Çapan'dan ÖDP lideri Ufuk Uras'a ağır eleştiri: Sen benim için acabasın! Sana o yoksul mahallelerde kefil olduğum için pişmanım. Sana 'MİT mutemeti' diyen Tuncay Güney’den bile perişansın



Solda yaşanan Ergenekon tartışması cezaevinde bulunan Gürbüz Çapan'ın açıklamasıyla yeni bir boyut kazandı. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Çapan, ÖDP lideri Ufuk Uras'ı ağır bir dille eleştirerek "Tuncay Güney sadece benim için mi konuşmuş. Güney, 'Ufuk Uras dediğin adam MİT'te mutevet' demiş. Sen Tuncay Güney'den bile perişansın."



Gürbüz Çapan'ın Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan açıklaması şöyle:

"Ufuk Uras...ÖDP’nin genel başkanı. İstanbul bağımsız milletvekili, Zaman gazetesine ‘Ergenekon’ davasıyla ilgili açıklama yapmış: 'Kendilerini ulusalcı solcu diye tanımlayan, milliyetçi ve demokrasiden uzak çevrelerin solu anlamsızlaştırdığı görüşündeyim. Ergenekon davasıyla solu bulandıran faşistler ayıklandı. Bu sol için hayırlı bir gelişme oldu. Ulusal sol denilen kendi içinde çelişik kesim, sol ile ilişki kuramadı.



Sol, demokrasiden yana tutum alır. Her türlü cinayet şebekesine karşı durur. Veli Küçük’lerle, Kemal Kerinçsiz’lerle ilişkilendirilecek bir sol olamaz. ÖDP içinde Ergenekon gibi bazı konularda farklı sesler çıkması partide Dev-Yol geleneğinden gelenlerin olmasındandır. ÖDP’lileşme sürecinin sancısını yaşıyoruz.'



Zaman gazetesi 5 Aralık 2008 Sayfa 17)



Benim adım Gürbüz Çapan: “Ergenekon” davası tutuklusuyum. Tutuklanma nedenimi bilmiyorum. Suçum söylenmedi. Ama 23 Eylül’den beri cezaevindeyim. Hukukun kurallarının işlemediği bir davada, Tuncay Güney adında bir “kırık” iftiralarda bulunmuş. Zırva... Cumhuriyet gazetesinin sahibi olduğuma dair zırvalar.



Peki, Tuncay Güney sadece benimle ilgili mi konuşmuş? Hayır, Ufuk Uras ile ilgili ifadeleri de var.



Tuncay Güney diyor ki; “Bir dakika karanlık eylemini ÖDP’liler başlatmadı aslında. M. Ali Birand gibi böyle insanların başlattığı karanlık Türkiye’ye karşı aydınlık diye onlar başlattı, diye Veli Paşa söyledi.”



Uras kimmiş!” dedi, “Ufuk Uras dediğin adam, senin MİT’te mutemet” dedi. “MİT’te” dedi, “asistanlık yaptı” dedi. “Ufuk Uras’ı aldılar getirdiler partinin başına. Topladılar eşcinselleri, özgürlükçüler, bilmem ne...” (Tuncay Güney birinci kaset çözümü S.35)



Bir “kırık” devşirme Tuncay Güney. Diyor ki bir başka devşirme daha var, o da MİT’in devşirmesi “Ufuk Uras”.



Ben Tuncay Güney kırığını hiç tanımadım. Ama Ufuk Uras’ı tanıdım. “Faşist” dediği, “soldan ayıklanıyorlar” dediği Dev-Yol geleneğinin ÖDP’ye “baş” yaptığı biri..



Fethullahçı Zaman’dan, solcu Dev-Yol’a, hukuka ve insanların onuruna küfredeceksin...



söyle bakalım: Tuncay Güney Ergenekon davasının tek karakutusudur. Benim ve bana benzer davalılar için söyledikleri doğruysa senin için söyledikleri de doğrudur. Doğru mu? Seni bir MİT devşirmesi olarak deşifre ediyor?



Veli Küçük benim için “komünist” diyor. Senin için ne dediğini okudun mu?



Sen benim için bir acabasın! Pişmanım... Senin milletvekilliğin için sokaklarda yanında olduğum için pişmanım... Sana o yoksul mahallelerde kefil olduğum için pişmanım.



Son sözüm:



Sen Tuncay Güney’den bile perişansın."

