-''SOLAR İMPULSE'' TEST UÇUŞUNDA CENEVRE (A.A) - 07.07.2010 - Güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse" adlı prototip uçak, gece uçuş kapasitesinin test edileceği uçuşuna başladı. Kanat genişliği 80 metre olan uçak, 24 saatlik test uçuşu için İsviçre'deki Payerne pistinden sabah saatlerinde havalandı. Kontrol kulesi, 13 saatlik uçuşun ardından, akü ve havanın durumuna göre uçuşa gece de devam edilip edilmeyeceğine karar verecek. Haziran 2009'da tanıtılan Solar Impulse'ın dev kanatları, her biri 10 beygir gücünde dört elektrik motorunu besleyen ve 400 kilo ağırlığındaki lityum-polimer bataryaları şarj eden 12 bin foto-voltaik hücre ile kaplı bulunuyor. Proje, güneş uçağının iki yıl içinde beş etapta dünya çevresini dolaşmayı hedefliyor.