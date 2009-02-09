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Politika

'Sola dönülmez levhaları kalkacak'

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Bülent Tanık'ın ilk vaadi: Çankaya’daki ’Sola Dönülmez’ levhalarını kaldıracağız.

09 Şubat 2009 02:00

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Bülent Tanık, basınla bir araya geldi. Seçilmeyle ilgili en ufak bir tereddütü olmadığını söyledi. 


Tanık, şöyle konuştu: “1993 ve 2000 yılları arası, Ada Yerinden Yönetim Gazetesi ve Ada Kentliyim dergisi çıkardım. Yayın çıkarmak için nasıl biraz deli yürek olmak gerektiriyorsa, Belediye Başkanı olmak da en az o kadar deli olmayı gerektiren bir iş. Deliler olmazsa toplumlar ileriye biraz zor gider görünüyor. Çankaya’nın delisi olamaya da hazırım.”

Tanık, CHP’nin Kuran kursu açılımıyla ilgili bir sorusuyu şöyle yanıtladı: “Çankaya’nın gereksinimlerini çok iyi biliyorum. Çankaya sınırları içinde yaşayanların 180 bini çocuk. Bu çocukların oyun oynayabilecekleri oyun sokakları oluşturacağız. “

Göreve geldiğinde, Çankaya’daki ’Sola Dönülmez’ levhalarını kaldıracaklarını açıklayan Tanık, partimin genel isteği ve umudu çerçevesinde bir söylemde bulunuyorum. Çankaya’nın belki de ilçe ölçeğinde, belediye programını da aşan bir söylem bu. Murat Karayalçın’ın da bu tür bir düzenlemeye yürekten sahip çıkacağına inanıyorum. Bizim ana kimliğimizi ifade eden bir simge olacaktır.”

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