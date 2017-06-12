Sol parti ve örgütlerden 'TKP kavgası'na dair bildiri: Tarafları 'sol duyu'ya davet ediyoruz

Sol parti ve örgütler, Komünist Parti (KP) ile Halkın Komünist Partisi (HTKP) arasındaki Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ismini kullanma gerginliği hakkında bir açıklama yayınladı.

Sendika’nın haberine göre yazı, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkevleri, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve KÖZ imzasıyla yayınlandı. Açıklamada, “Faşizmin işçi ve emekçilere, devrimci, ilerici ve yurtseverlere karşı azgınca saldırdığı koşullar altında ilerici, devrimci saflarda birbirine karşı şiddet uygulanması kabul edilemez” dendi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Aynı gelenekten gelen KP ve HTKP arasındaki tartışma ve sorunlar karşılıklı şiddet uygulama boyutuna ulaşmıştır.

Faşizmin işçi ve emekçilere, devrimci, ilerici ve yurtseverlere karşı azgınca saldırdığı koşullar altında ilerici, devrimci saflarda birbirine karşı şiddet uygulanması kabul edilemez.

Türkiye’de ilerici, devrimci hareketin kendi arasındaki siyasi anlaşmazlıkları şiddet yoluyla çözme yaklaşımı tek adam rejimine karşı demokrasi mücadelesi verenlere zarar vermekten başka bir sonuç yaratmaz. İlerici güçler arasındaki sorunların tartışarak, konuşarak, eleştiri ve özeleştiri yöntemiyle çözülebileceğine inanıyoruz.

Bu nedenle tarafların sorumluluk duygusuyla hareket edeceklerine inanıyor, bunun gereğini yapmaya çağırıyoruz.

Faşizme karşı yan yana gelmeye, omuz omuza mücadele etmeye en fazla ihtiyacımız olduğu böylesi bir dönemde, ortak mücadele zeminini zedeleyen bu tutumdan vazgeçmeye ve ‘sol duyuya’ davet ediyoruz.”

Ne olmuştu?

TKP, 2014’te KP ve HTKP olarak iki gruba ayrılmış ve imzaladıkları protokolle TKP’yi gelecekte statüsüne karar vermek üzere tarafsız bir heyete bırakmışlardı. Partiler, TKP’nin amblemini kullanmıyordu.

KP’liler ocak ayında TKP kongresini toplayarak yönetimde çoğunluğu sağlamış, bu gelişme üzerine HTKP’liler de ‘KP’nin protokole aykırı şekilde TKP’ye el koyduğu’ iddiasıyla, TKP’nin adı ve amblemini kullanacaklarını duyurmuştu.

KP, karara aykırı davranılırsa HTKP hakkında ‘Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan’ Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağı bildirmişti.

KP’nin kendilerini savcılığa ihbar ettiğini belirten HTKP Genel Başkanı Erkan Baş, “Devrimci hareketin tarihindeki tartışmalarda absürd gerekçelere tanık oldum. Bir komünist partinin bir başka komünist partiyi yasaya uymamakla suçladığına, burjuva devletinin yargı organlarına yasadışı diye ihbar etmesine ilk kez tanık oluyorum. Bir partinin resmi kayıtlardaki adı, kısa adı ilericiler için o partiyi bu isimle anma zorunluluğu yaratmaz. Bu mahkeme tehditleriyle yaptırılamaz” demişti.

Son olarak Ankara ve İstanbul’da iki grup arasında bıçaklı, sopalı kavga çıkmış, 15 kişi yaralanmıştı.