SOL Parti:Torpil düzeniyle mücadele edelim, mülakata hayır!

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Gizem Gül Kürekçi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mülakat adaletsizliğine dikkat çekerek, "Adil ve güvenceli bir gelecek hakkımız, mülakatlar hırsızlıktır” dedi.

Kürekçi yazılı açıklamasında, "Bizler bu memleketin bin bir emekle büyütülen, okutulan gençleriyiz. Ailelerimiz ve biz gecemizi gündüzümüze katarak bin bir zorluğu aşarak iyi bir gelecek umuduyla çalışıyoruz. Ancak bırakın hayallerimize yaklaşmayı insanca bir yaşam için çalışmamız dahi engelleniyor. Milyonlarca genç işsizlikle bir o kadarı da kendi mesleklerini yapamadıkları için büyük bir karanlıkla karşı karşıya. Sınavlardan sınavlara geçen hayatımızın ardından akıllarda tek bir soru kalıyor, boşuna mı okuduk? Bu ülkeyi yönetenler çocuklarını, akrabalarını, tanıdıklarını makam mevki sahibi yaparken bu memleketin Fedai’leri, aydınlık geleceği, bizler kazandığımız sınavlara rağmen mülakatlarda işsiz ve geleceksiz bırakılıyoruz. AKP’nin torpil-yandaş düzeninde kendine er bulamayan milyonlarız ve biliyoruz ki bu memleketin aydınlık geleceği bizim elimizdedir, bu karanlığa mahkum değiliz. SOL Parti olarak diyoruz ki hayallerimiz yarım kalmasın, bu torpil düzeniyle bir başımıza değil hep beraber mücadele edelim. Mülakat hırsızlıktır.” ifadesini kullandı.