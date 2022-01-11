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Sol Parti: Tarikat yurtları kapatılsın, gençlerimiz yaşasın

11 Ocak 2022 14:24

Sol Parti, cemaat yurdunda gördüğü baskı ve gelecek baskısı nedeniyle tıp öğrencisi Enes Kara'nın yaşamına son vermesine ilişkin olarak, "Tarikat yurtları kapatılsın, gençlerimiz yaşasın" çağrısını yaptı. 

Sol Parti'den yapılan açıklamada, "AKP gericiliği gençlerimizin hayatını çalmaya  devam ediyor. Kendileri Saray’da yaşayıp çocukları jetlerde gezerken halk çocuklarını istismara, intihara, geleceksizliğe sürüklediler. Yeter!  Bu karanlık odaklar; tarikat-cemaat yurtları kapatılmalıdır. Tarikat-cemaat ve yandaş Vakıflara kamudan aktarılan her kuruş geri alınmalı; bu kaynaklar gençlerin barınma ve istihdam sorunlarının çözümü için kullanılmalıdır." ifadesini kullandı. 

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