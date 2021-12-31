SOL Parti, EMEP ve TKP'den ortak 2022 açıklaması: Örgütlü halk mücadelesini yükseltmek için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız

SOL Parti, Emek Partisi ve Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan ortak açıklamada, “2022’de karanlığı yırtıp atmak ve sömürüye, emperyalizme, din istismarcılığına, zorbalığa karşı ortak bir irade yaratıp örgütlü halk mücadelesini yükseltmek için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız” denildi.

SOL Parti, Emek Partisi (EMEP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP), yeni yıl için ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, geride bırakılan yılda yaşam koşullarının ağırlaştığı belirtilerek, 2022’de bu karanlığa ve sömürüye karşı örgütlü halk mücadelesinin yükseltilmesinde kararlı olunduğu vurgulandı.

Sosyalistler, “Bu kararlılıkla işçi sınıfının, ezilen halk kitlelerinin ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz” dedi.

SOL Parti, EMEP ve TKP tarafından yapılan ortak yeni yıl açıklaması şöyle:

“Yoksulluğun, adaletsizliğin, zorbalığın derinleştiği, işçilerin, küçük esnafın, köylülerin, yani halkın büyük çoğunluğunun tahammül edilemeyecek kadar ağırlaşan yaşam koşullarında umut ve çare aradığı bir yılı geride bırakıyoruz. 2022’de bu karanlığı yırtıp atmak ve sömürüye, emperyalizme, din istismarcılığına, zorbalığa karşı ortak bir irade yaratıp örgütlü halk mücadelesini yükseltmek için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Ülkeyi yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla yıkıma uğratanların yakasına yapışacağız. Bu kararlılıkla işçi sınıfının, ezilen halk kitlelerinin ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz.”