Sol Parti, 1. Olağan Konferansı’nı yaptı: Laiklik olmadan sol olmaz

Sol Parti, 1. Olağan Konferansı’nı Ankara’da yaptı. Konferans Koronavirüs pandemisi koşulları nedeniyle sınırlı bir katılımla gerçekleştirildi. Konferansın ardından 12 maddelik bir sonuç metni yayımlandı.

Açılış konuşmasını yapan Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, yeniden kuruluş sürecinde olduklarını belirterek, örgütlenme ve mücadele alanlarını genişleterek sürdüreceklerini söyledi.

"Laiklik olmadan sol olmaz"

"Laiklik olmadan sol olmaz" diyen İşleyen, "AKP ve MHP’den oluşan faşist iktidar bloku bırakın krizi çözmeyi bizatihi bu krizin yaratıcısı durumundadır" ifadelerini kullandı.

BirGün'de yer alan habere göre, fetihçi dış politikanın çöktüğü bir dönemde içeride de iktidarın şeriatçı bir azınlığın taleplerine kadar gerilediğini belirten İşleyen, 'cumhuriyetin ilerici birikimi'ne sahip çıkma vurgusu yaptı. İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu gerici akıma dayanmak zorunda kalan iktidarın yolun sonuna geldiği açıktır. Böyle bir dönemde laikliği savunmak, cumhuriyetin ilerici birikimine sahip çıkıp yeni bir cumhuriyeti kurmak için mücadele etmek gerekmektedir. Düzen muhalefetinin gerici akımlara ses çıkarmayarak oy alma stratejisi doğru değildir.

"Laiklik olmadan sol olmaz. Laiklik mücadelesine sahip çıkacağız. Ülkede laikliğin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu görmek gerekir. Sermaye politikalarını allayıp pullayan, emperyalist merkezlerin ihtiyaçlarına yanıt veremeye gönüllü olan, aydınlanma ve laiklik karşıtı dönüşümü sineye çeken bir anlayışla bu iktidarın ülkeyi getirdiği yozlaşma giderilemez."

Seçim sürecine ilişkin de tespitlerde bulunan İşleyen, "Muhalefet önümüze sandık kurulursa kazanırız düşüncesinde. Oysa toplum örgütlü olmadıkça sandık kurulana kadar tüm oyunun kuralları değişecektir. Bu konuda pasif bir siyasetin kazanma şansı yoktur. Çözüm parlamenter rejime dönüşte değil, 12 Eylül’ün getirdiği bütün faşist yapının tasfiyesinde. Devrimci demokratik bir cumhuriyet için mücadele zamanı" ifadelerini kullandı.

"Kürt sorunu barışçıl ve halkın özlemlerine yanıt verecek şekilde çözülmeli"

Konferansın, 'Haramilerin saltanatını yıkacağız' başlıklı 12 maddelik sonuç metni şöyle: