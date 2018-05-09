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Ekonomi

Şok'un halka arz fiyatı indirildi, talep süresi uzatıldı

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı 12-14.4 TL'den 10-10.5 TL aralığına indirildi

09 Mayıs 2018 23:26

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı 10-10.5 TL aralığına indirilirken, bugün sona ermesi beklenen talep toplama süresi de 10-11 Mayıs'ı kapsayacak şekilde uzatıldı. Gözde Girişim iştiraki Şok Marketler'in halka arzında daha önce fiyat aralığı 12-14.4 TL aralığında açıklanırken talep toplamanın da 8-9 Mayıs'ta olacağı duyurulmuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, halka arza aracılık eden Garanti Yatırım'ın KAP'a yaptığı açıklamada ayrıca, "Şirkete halka arz ile birlikte toplam 2.6 milyar TL'lik sermaye girişinin tamamlanması, Şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce, şirketin mevcut ortakları tarafından nihai halka arz fiyatından gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı ile sağlanacaktır" denildi.

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