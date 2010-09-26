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Yaşam

Söke'deki askerin otopsi raporu açıklandı

Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'nde nöbet tutan askerin otopsi sonucunda intihar ettiği ortaya çıktı.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - Aydın'ın Söke ilçesindeki askerlik şubesinde, dün gece meydana gelen olayda, Hakan Selekkaya'nın ''bitişik atış'' sonucu vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdiği belirlendi.


 


Olayda yaşamını yitiren er Hakan Selekkaya'ya İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Yapılan incelemede,  ''bitişik atış'' yapılarak Selekkaya'nın göğüs altından 2 kurşun girdiği ve sırtın bel üstünden tek çıktığı belirlendi.
 

Uzmanlar, ''bitişik atış''ın silahın vücuda dayanarak ateşlendiği anlamına geldiğini, kurşunların yan yana girerek yine aynı şekilde vücuttan çıkmasının da silahın ''seri atış'' konumunda olduğunu ortaya koyduğunu belirtirken,  ''intihar'' ihtimalinin yüksek olarak değerlendirildiğini kaydetti.


Adli Tıp raporu, soruşturmayı yürüten savcılığa gönderilirken, Selekkaya'nın cenazesi, memleketine götürülmek üzere askeri yetkililere teslim edildi.


Söke Cumhuriyet Mahallesi Karhan Caddesi'nde, dün gece, Askerlik Şubesi bahçesinde er Hakan Selekkaya otomatik tüfekle vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


Askerlik Şubesine saldırı yapıldığını sanan vatandaşlar olay yerinde toplanarak tepki göstermiş, yetkililer ise açıklamalarında silahın askerlik şubesi dışından ateşlenmediğinin belirlendiğini bildirerek, ''intihar ya da kaza'' ihtimali üzerinde durduklarını belirtmişlerdi.

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