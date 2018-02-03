Söke'de sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayan, terör örgütü PKK\'yı ise öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen M.S., gözaltına alındı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayan, terör örgütü PKK\'yı ise öven paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen M.S.\'yi, evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.S. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.