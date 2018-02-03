T24 LogoT24 Logo
Gündem

Söke'de sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'nı karalayan, terör örgütü PKK'yı ise öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen M

03 Şubat 2018 15:55

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayan, terör örgütü PKK\'yı ise öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen M.S., gözaltına alındı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı karalayan, terör örgütü PKK\'yı ise öven paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen M.S.\'yi, evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.S. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKSÖKE Aydın DHA AYDIN SökeZeytin Dalı HarekatıPKKSökeJandarma KomutanlığıTürk Silahlı Kuvvetleri Suriye AfrinDalı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24