Söke'de sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşıt, terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen M.S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Söke\'de yaşanan M.S.\'nin, sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili karalayıcı paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, terör örgütünü övücü ve harekatı karalayıcı, provokatif paylaşımlar yaptığı anlaşılan M.S., evinde gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen M.S.\'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI