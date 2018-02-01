T24 LogoT24 Logo
Gündem

Söke'de sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşıt, terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen M

01 Şubat 2018 17:11

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşıt, terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen M.S., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Söke\'de yaşanan M.S.\'nin, sosyal medya üzerinden \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili karalayıcı paylaşımlarda bulunduğu öne sürüldü. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, terör örgütünü övücü ve harekatı karalayıcı, provokatif paylaşımlar yaptığı anlaşılan M.S., evinde gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen M.S.\'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAAYDIN SökeTürk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekatıSökeJandarma KomutanlığıYapılanJandarmaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24