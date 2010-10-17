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SÖKE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SÖKE (A.A)

17 Ekim 2010 10:29

-SÖKE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SÖKE (A.A) - 16.10.2010 - Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Söke-Milas karayolu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapalı kaldı. Şiddetli sağanak, Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan Savuca Deresi'nin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle trafiğe kapanan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, yaklaşık 45 dakika trafiğe kapalı kalan yolun, Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yeniden açıldığını bildirdi.  Öte yandan, Söke ilçesinde düşük kotta bulunan Konyalılar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları meydana geldi.  Hilmi Fırat Anadolu Lisesi ve Sanayi Sitesi çöp şişçiler önündeki yollarda da yoğun su birikintisi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Söke Belediyesine bağlı ekipler, yolların açılması için çalışma yapıyor. 

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