Söke'de fırtınanın devirdiği çam ağacı, evin üzerine devrildi

Necati MALDAR/SÖKE(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle çam ağacı, bir evin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Söke ve çevresinde rüzgarın hızı 70 kilometreyi buldu. Kemalpaşa Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde refüjde bulunan bir çam ağacı, fırtınanın gücüne dayanamayarak 2 katlı müstakil evin üstüne devrildi. Ev sakinleri korkuya kapılırken olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi. Söke Belediyesi Park İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektrik dağıtım şirketi TEDAŞ personelin de olay yerine gelip çalışma yapmasıyla ağacı kaldırdı. Bir süre araç ve yaya trafiğine kapanan caddedeki ulaşım normale döndü.

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