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Söke'de çırçır fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı (2)

1 İŞÇİ ÖLDÜ Aydın Söke İlçesi'ndeki çırçır fabrikasında, bakımı yapılan yağ kazanın patlaması sonucu, işçi Erol Fidan yaşamını yitirdi

02 Ekim 2017 20:46

1 İŞÇİ ÖLDÜ
Aydın Söke İlçesi\'ndeki çırçır fabrikasında, bakımı yapılan yağ kazanın patlaması sonucu, işçi Erol Fidan yaşamını yitirdi. Fidan\'ın patlamanın şiddetiyle cesedinin parçalandığı belirlendi. Jandarma, tesisin çevresindeki geniş bir alanda ceset parçaları topladı.
Öte yandan faciada yaralanan işçiler Hüseyin Coşkunel, Rıfat Solmaz ve Çağlar Çay\'ın tedavilerin İSE Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nde sürdüğü bildirildi. Yaralılardan Çay\'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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