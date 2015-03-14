Söke Un, İngilizlere satıldı

Söke Un hissedarları ile İngiliz menşeli yatırım fonu Mediterra Capital Partners I, LP'nin yüzde yüz sahip olduğu MKU Un A.Ş. arasında Söke Un hisselerinin yüzde yüzünün satışı ile ilgili olarak nihai satın alma sözleşmesi imzalandı.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Söke Un hissedarları ile İngiliz menşeli yatırım fonu Mediterra Capital Partners I, LP'nin yüzde yüz sahip olduğu MKU Un A.Ş. arasında Söke Un hisselerinin yüzde yüzünün satışı ile ilgili olarak nihai satın alma sözleşmesi imzalandı. Yapılan İşleme ilişkin Rekabet Kurumu başvurusu yapılmıştır. Taraflar işlemin önümüzdeki günlerde tamamlanabilmesi için çalışmaktadırlar. Mediterra, Söke Un markasının pazardaki güçlü konumuna ve 60 yılı aşkın süredir geliştirdiği üretim tecrübesine güvenmekte, bu sağlam temeller üzerinde şirketin Mediterra'nın desteğiyle hızlı bir büyüme yaşayacağına inanmaktadır. Bu hızlı büyümenin sağlanabilmesi için kapasite artışı da dâhil olmak üzere farklı stratejiler değerlendirilmektedir. İşlemin tamamlanması halinde Söke Un'un mevcut Ortak ve Genel Müdürü Seyda Akdurak, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerine devam edecektir" denildi.

Mediterra hakkında

Mediterra Capital Partners I, Türkiye'de yatırım yapmaya odaklanmış, 164 milyon euro sermayesi olan bir yatırım ortaklığıdır. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) gibi uluslararası kurumsal yatırımcıların ortak olduğu Mediterra Capital Partners I'e ayrıca Türk sanayici aileler ve girişimciler de yatırım yapmıştır. Türkiye'de Arzum Küçük Ev Aletleri, Logo Yazılım, Uğurlu Balık, Mikro Ödeme, Mobiliz, Netsis, ACP Sigorta Brokerliği ve Erna Sigorta Brokerliği şirketlerinde yatırımları bulunmaktadır. Mediterra ekibi 9 farklı ülkede 23 farklı şirketin yönetim kurulunda görev almış ve bu şirketlere toplam 2 milyar dolar yatırmıştır, Türkiye'de ise 10 şirkete 850 milyon doların üzerinde sermaye yatırımı yapmıştır. Mediterra, Türkiye'de yerleşik ve özellikle Anadolu'da faaliyet gösteren yurtiçi tüketime ve ihracata odaklanan şirket değeri 25 milyon euro ile 250 milyon euro arasında değişen, büyümekte olan orta ölçekli firmalara yatırım yapmaktadır.