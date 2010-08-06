Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün 'miting kampanyası'

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Erdoğan’ın mitingine katıl ‘izinli ve görevli’ sayıl



Böyle tasarrufumuz yok



Eğitim- İş Sendikası Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Erdoğan’ın Aydın mitingi öncesinde Söke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğdayeken tarafından dün akşam ilçedeki tüm okulların yöneticilerine geçildiği öne sürülen maili açıkladı.Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğdayeken’in tüm okullara mail göndererek müdür, müdür yardımcısı ve personeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’daki mitingine çağırdığı ileri sürüldü. Davet mailinde, mitinge katılacak personelin görevli ve izinli sayılacağı duyuruldu. Müdür Buğdayeken, yazının Valilik’ten yollandığını savunurken, Aydın Valiliği böyle bir yazı göndermediklerini bildirdi. Eğitim- İş Sendikası Genel Başkanı Yüksel Adıbelli ise olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.Denizli’de bir basın toplantısı düzenleyen Eğitim- İş Sendikası Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Başbakan Erdoğan’ın bugünkü Aydın mitingi öncesinde Söke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğdayeken tarafından dün akşam ilçedeki tüm okulların yöneticilerine geçildiği öne sürülen maili kamuoyuna açıkladı. B.08.4.MEM.09.14.06.010/0 sayılı resmi mail ve faksın konu bölümünde, “Başbakanımızın ilimizi ziyaretine katılım” ibaresi yer aldı. Milli Eğitim İlçe Müdürü Mustafa Buğdayeken imzalı metinde, “Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 05.08.2010 Perşembe günü (Yarın) saat 10.30’da ilimizde olacaklardır. Müdürlüğümüz tarafından temin edilen araçlarla tüm okul ve kurum müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımıyla yarın saat 09.30’da Söke Hükümet Konağı yanındaki Otopark’tan Aydın’a hareket edilecektir. Toplantıya katılan yöneticiler, görevli izinli sayılacaklardır. Gereğini önemli rica ederim” denildi.Eğitim- İş Sendikası Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün Başbakan Erdoğan’ın Aydın mitingine personeli davet etmesinin suç olduğunu belirterek, “Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü AK Parti İlçe Başkanı mı, ilçe yönetim kurulu üyesi mi? Bunlar gözünü karartmış. Devletin Valisi de, devletin bütün kurumları da anayasa değişikliğine evet dedirtmek için AKP ile iç içe olmuş durumda. Biz Eğitim- İş olarak konuyu takip ediyoruz. Bu ilçe milli eğitim müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.Kriz yaratan mailin altında imzası bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Buğdayeken ise topu Aydın Valiliği’ne attı, “Bu bizimle alakalı bir durum değil. Valilikten gelen, Aydın’da yapılacak hizmetlerin açılışıyla ilgili notu biz okullarımıza ilettik. Durumu miting olarak değerlendirmedik. Ben de devletin resmi açılış töreni olduğunu düşündüğüm için programa katıldım” demekle yetindi.Ancak, telefonda DHA’ya açıklamada bulunan Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Buğdayeken’i yalanladı. Vali Coş, “Bizim öyle bir tasarrufumuz yok. Sadece güvenlik önlemleri ve törenlerle ilgili hazırlıklar konusunda görev yazılarımız var. Belediye, emniyet ve kültür turizm müdürlüklerine bu yazıları yolladık. Ancak kesinlikle programa iştirak konusunda herhangi bir yazımız yok. Faraziye konuşmak istemiyorum. Durumu araştırıp gereğini yapacağım” dedi.Başbakan Erdoğan’ın aralarında sağlık ocağı, öğrenci yurdu, spor salonu, hükümet konağı ve İkizdere Barajı’nın da olduğu 20 tesisin açılışını uydu bağlantısıyla yaptığı Aydın programında, siyasete ve referandum sürecine ilişkin mesajlar da dikkati çekti.