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SÖKE ASKERLİK ŞUBESİ'NE SALDIRI: 1 ASKER YARALANDI SÖKE (A.A)

25 Eylül 2010 23:18

-SÖKE ASKERLİK ŞUBESİ'NE SALDIRI: 1 ASKER YARALANDI SÖKE (A.A) - 25.09.2010 - Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'ne silahlı saldırı düzenlendi, 1 asker yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi, Karhan Caddesi üzerinde bulunan Askerlik Şubesi'ne, Murat Sokağı başında bulunan bir kişi tarafından silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucu, Askerlik Şubesi önünde nöbet tutan asker Hakan Selekkaya ağır yaralandı. Yaralı asker, Söke Fehmi Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra, Askerlik Şubesi'nin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, giriş ve çıkışlar trafiğe kapatıldı. Saldırıyı düzenleyen kişinin 1.75 boylarında ve kar maskesi taktığı öğrenildi.

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