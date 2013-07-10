'Sokakta palayla, TBMM'de önergeyle terör estiriyorlar'

Hülya Karabağlı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, düzenlediği basın toplantısında, “Palalı bir demokrasimiz vardı, şimdi bunun yanına önergeli demokrasi kavramı eklendi “ dedi. Hamzaçebi, “ Başbakan, 'Polis İstanbul'da destan yazıyor' diyordu; onun partisi de TBMM'de demokrasi karşıtlığı destanı yazıyor” ifadelerini kullandı.

Taksim’de pala, Meclis’te önerge terörü

Hamzaçebi, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'nin (TMMOB) plan, projelerdeki vize ve onay yetkisini kaldıran düzenlemenin geri çekilmesini isteyerek, "Taksim Gezi Parkı nedeniyle ortaya çıkan tablonun faturasını, Hükümetin, bu şekilde sivil toplum örgütlerine çıkarma anlayışını protesto ediyorum. Bir yandan eli palalı insanlar Taksim'de dehşet saçarken, AKP de gece yarısı önergeleriyle burada bir başka terörü estiriyor" dedi.

TMMOB'a 'Gezi' cezası verildi

Hamzaçebi, “Yaklaşık 400 bin üyesi bulunan TMMOB'un Anayasa’da verilen yetkilerinin elinden alındığını anlatan Hamzaçebi, şöyle dedi: "TMMOB ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu Taksim Dayanışması'nın, bu eylemlerle ilgili organizasyon rolünü üstlenen, kurum, kuruluş, inisiyatiflerin gücünü kesmek, onları susturmak, ceza vermek amacıyla dün gece yarısı, böyle bir önerge iktidar grubu tarafından Meclis'ten geçirildi. Artık 12 Eylül dönemi işkencelerinin yerini, polis fezlekeleri, savcı iddianameleri almıştır, bunun yanına dün geceyle birlikte AKP'nin önergeleri ilave edilmiştir. Yeni demokrasimizi şekillendiren unsurlar bunlardır. Bunların baskısı altında Türkiye'de demokrasi varlığını korumaya çalışıyor” şeklinde konuştu.