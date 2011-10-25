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Dünya

Sokakta oynayan çocukların gözleri daha keskin ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 13:16

-Sokakta oynayan çocukların gözleri daha keskin ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Açık alanlarda zaman geçiren çocukların gözlerinde miyopi gelişmesi riskinin daha düşük olduğu belirlendi.  Uzmanlar, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan 8 araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek, çocukların açık alanda bulundukları her bir fazladan saatin, miyopluk riskini yüzde 2 azalttığını tespit etti.  Doktor Justin Sherwin ve ekibi, uzağı göremeyen çocukların, açık havada haftada ortalama 3,7 saat daha az zaman geçirdiklerini kaydetti.     Dışarıda zaman geçiren çocukların, okuma, ders çalışma ya da bilgisayar oyunları gibi faaliyetlere daha az zaman ayırdığı öngörüsünde bulunan uzmanlar, incelenen araştırmalarda bu yönde bir ilişki saptamadı. Araştırmacılar, açık alanlardaki doğal ışık ve uzak nesnelere odaklanmanın gözlerin korunmasında etkili olabileceğini belirtiyor.  Uzmanlar, açık havadaki fiziksel faaliyetlerin ayrıca diyabet ve obezite riskini azalttığı, yeterli D vitamini sağladığı hatırlatmasında da bulundu.    Sonuçları, Amerikan Oftalmoloji (Göz hekimliği) Akademisi'nin Florida'daki yıllık toplantısında sunulan araştırma, 10 bin çocuk ve yetişkini kapsıyor.

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