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Dünya

Sokakta karşılaştığı tanımadığı gence arabasını hediye etti

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Lörrach kentinde 21 yaşındaki bir gence hiç tanımadığı bir kadın aracını hediye etti

05 Nisan 2015 19:06

Bild gazetesinin haberine göre, gence sokakta karşılaştığı oldukça şık giyimli bir bayan “size aracımı hediye edebilir miyim?” diye sordu. 53 yaşındaki Hannoverli kadın gence yurt dışında yeni bir yaşama başlamak istediğinden gümüş renkli Volkswagen Polo marka arabasını hediye etmek istediğini söyledi. Oldukça acelesi olan kadın “tüm yaşamım herhalde bu olmamalı” dedi. 



 Hediye belgesi de verdi



Cumhuriyet'te yayımlanan habere göre, aynı zamanda bir hukukçu olan kadın, alelacele bir hediye belgesi doldurup, Florian adlı gence arabasıyla birlikte verdi. Elinde hediye belgesi ve arabanın anahtarlarıyla şaşkın kalan genç adam, hemen polisi arayıp durumu bildirdi. Olay yerine gelip, durumu soruşturan polisler “Kadın sarhoş değil ve şuuru tamamen yerinde, aracı alabilirsiniz” deyince, Florian olayın Nisan bir şakası olmadığına emin oldu. Genç, üç yaşındaki ve değeri yaklaşık 10 bin Euro olan aracı hediye olarak kabul etti.

Meslek eğitimi görmekte olan Florian “Benim BMW on sekiz yıllıktı ve çok yakında artık kullanılamayacak  durumdaydı” dedi. Eski aracını apar topar satan genç, yeni aracının kaydını önümüzdeki günlerde üzerine yaptıracak.

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