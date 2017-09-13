T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokakta karşılaştığı husumetlisini ayağından vurdu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, B

13 Eylül 2017 03:36

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, B.B. sokakta karşılaştığı husumetlisi A.B.\'yi çıkan tartışma sonucu tabanca ile ayağından yaraladı.
Olay gece saatlerinde, Akyazı Ada Caddesi Gazi Süleyman Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan B.B. ile A.B. caddede karşılaşarak tartıştı. B.B. belinden tabancasını çıkararak A.B\'yi ayağından vurdu. Devriye gezen polis ekipleri kaçmaya çalışan B.B\'yi yakaladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan A.B\'ye müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan A.B. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alaattin ONURAKYAZI Sakarya DHASAKARYA AkyazıOlayAkyazı Ada Caddesi Gazi Süleyman Paşa CamiiDevriyeAcilAkyazı Devlet HastanesiOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24