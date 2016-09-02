Sokakta düğün, nişan, kına gecesi yasaklandı

İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde sokaklarda yapılan düğün, nişan ve kına gecesi eğlencelerini güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Yasak sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken en çok da parası olmayanların nasıl düğün yapacağı sorusu gündeme geldi.

Yasaklama kararının ardında Gaziantep'te, 20 Ağustos günü sokakta yapılan kına gecesine yönelik intihar saldırısının yarattığı güvenlik kaygılarının bulunduğu belirtiliyor.

Doğan Haber Ajansı yasak kararının Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla duyurulduğunu da bildiriyor.

İçişleri Bakanlığı 25 Ağustos tarihli bir kararla, sokak ve mahalle aralarında yapılan düğün, nişan ve kına gecesi etkinliklerini yasaklamıştı.

Bakanlık şimdi bu kararı İller İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm il valilikleri ile ilçe kaymakamlıklarına tebliğ etti.

Valilik ve kaymakamlıklar da alınan bu kararı halka yerel medya, anons sistemi ve muhtarlar aracılığıyla duyurmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı kararının duyulmasıyla birlikte sosyal medyadan farklı tepkiler gelmeye başladı.

Twitter'da kararı memnuniyetle karşılayanların çoğunluğu, geceleri sokaktan gelen gürültülerin son bulacak olmasından dolayı sevinçlerini dile getiriyordu.

Eleştiriler ise daha ziyade bu kararın parasız insanları çok zor bir durumda bırakacağı görüşüne odaklanıyordu.

Bir kısım kullanıcı da sokak kutlamalarının yasaklanmasının güvenlik açısından bir etkisi olmayacağı inancını dile getiriyor ve hükümeti asıl alması gereken önlemleri almamakla suçluyor.

Gaziantep'de Kürtlerin yaşadığı mahallelerde yapılan düğünlere bir intihar saldırısı planı, çok daha önce 10 Ekim 2015'te Ankara'da 100 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili davanın iddianamesine giren IŞİD militanlarına ait telefon dinleme kayıtlarında geçiyordu.

Hükümet önceden bu ihtimal bilindiği halde bu konuya gereken önemi verip önlem almamakla eleştirilmişti.