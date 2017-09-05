Sokakta doğurdu, bebeğini kucaklayıp eve döndü

Yunfu, 5 Eylül, (DHA) - Çin\'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı, bebeğini ve alışveriş torbalarını alıp evine yürüdü.

Çin\'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Yunfu şehrinde bir kadın, alışverişten dönerken sokağın ortasında bebeğini dünyaya getirdi. Elinde market torbalarıyla yürüdüğü sırada, aniden suyunun gelmesi üzerine çığlık atmaya başlayan kadın, ayakta dururken bebeği bacaklarının arasından çıkarıverdi.

Bu hafta sonu yaşanan ve çevrede büyük şaşkınlıkla izlenen olaya, tesadüfen yakında bulunan bir hemşire derhal müdahale etti. Hemşire, bebeğin göbek kordonunu keserken, çevredekiler de ambulans çağırdı. Fakat kadın hastaneye gitmeyi reddetti. Çevredekilerin aktardığı bilgilere göre kadının hastaneye gitmeme sebebi, para harcamak istememesiydi.

Kadın daha sonra bir koluyla bebeğini, diğer koluyla alışveriş torbalarını taşıyarak evine yürüdü.

Ülkede ses getiren görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

- Kadın sokakta doğum yaparken çekilmiş amatör görüntü