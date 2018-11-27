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Sokakta doğal gaz sızıntısı korkuttu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın önündeki doğal gaz vanasında meydana gelen sızıntı, tedirginlik yarattı

27 Kasım 2018 18:11

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın önündeki doğal gaz vanasında meydana gelen sızıntı, tedirginlik yarattı. Belediye ve doğal gaz firması ekiplerinin çalışmasıyla sorun giderilirken, çevredekiler rahat bir nefes aldı.
Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Altay Mahallesi Selçuk Sokak\'ta meydana geldi. Yolda yürüyenler, sokakta doğal gaz kokusu alınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği görevlileri, sokağı ve araçları kontrol etti. Bir apartman önündeki doğal gaz vanasından koku geldiği belirlendi. Bunun üzerine doğal gaz firması görevlisi çağrıldı. Çalışma yapan görevli, sorunu giderdi. Doğal gaz firma yetkilisi, \"Bize gelen ihbarlar nedeniyle günde en az 7 tip buna benzer şikayetlere müdahale ediyoruz. Havanın birden ısınması ve soğuması vanalarda genleşmeye yol açabiliyor\" diye konuştu.
Sorunun çözülmesi üzerine sokak sakinleri, itfaiye ve doğal gaz firması görevlilerine teşekkür etti.

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