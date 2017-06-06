T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokakta bulduğu telefonu kullanan kişinin cezası: Teravih namazında lokma dağıtmak

Şüphelinin 8 Haziran'da lokma dağıtacağı öğrenildi

06 Haziran 2017 18:02

Pendik'te Ahmet A.'nın kaybettiği telefonu bulup kullandığı tespit edilen Halis K. hakkında, "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Suç, uzlaştırma kapsamında kaldığı için dosya Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Halis K., müşteki Ahmet A.'nın önerisi ile akşam teravih namazı öncesi şehitler adına lokma dağıtmayı kabul ederek onunla uzlaştı.

Pendik'te Ahmet A.'nın kaybettiği telefonu bularak SİM kartını takıp 6 ay boyunca kullandığı tespit edilen Halis K. hakkında, "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

Şehitler adına lokma dağıtmayı kabul etti

Şüpheli Halis K. hakkında İstanbul Anadolu  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu Savcısı Hüseyin Muşul'a tevzi edildi. Savcı Muşul, Murat Özgür Ercan'ı uzlaştırmacı olarak görevlendirdi. 22 Mayıs'ta dosyayı teslim alan uzlaştırmacı Murat Özgür Ercan, müşteki ile şüpheliyi bir araya getirdi. Müşteki Ahmet A., şüpheli Halis K.'ya, Pendik Bahçelievler camisinde teravih namazı öncesi şehitler adına lokma dağıtması teklifinde bulundu. Halis K.'nın teklifi kabul etmesi ile taraflar uzlaştı.

8 Haziran'da lokma dağıtacak

1 Haziran 2017 tarihinde imza altına alınan Uzlaştırma Raporu ile, şüpheli Halis K.'nın 8 Haziran 2017 tarihinde Bahçelievler camisinde teravih namazı öncesi lokma dağıtması kararlaştırıldı.Halis K.'nın 8 Haziran tarihinde edimini yerine getirmesi durumunda, hakkındaki soruşturmanın uzlaşma nedeniyle takipsizlik kararı ile sonuçlanacağı öğrenildi.

ETİKETLER

lokmacezahaberteravihaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24