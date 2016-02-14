Sokakta bulduğu bebek torunu çıktı

Gaziantep’te, sokağa bırakılan bebeğin, genç annenin babası tarafından bulunduğu ve her şeyden habersiz olarak hastaneye götürüldüğü anlaşıldı. Babasından gizleyerek vvde dünyaya getirdiği kız çocuğunu sokağa atan genç kız, akşam saatlerinde fenalaşınca gerçek ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansın'nın (DHA) haberine göre; stajyer olarak çalıştığı iş yerinden birisiyle girdiği ilişki sonrası hamile kalan M.Ö. (19), dün akşam saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Genç kadın evde yalnız olduğu sırada dünyaya getirdiği kızını doğum sonrası evinin penceresinin önüne bıraktı.

Babası ağlama sesini duydu

Olaydan habersiz eve gelen baba, camın önünden gelen ağlama sesini duydu. Dışarıya çıktığında beze sarılı bir bebekle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerini arayan baba, bebeğin hastaneye kaldırılmasını sağladı. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, pencere önünde bulunan bebeğin anne babasını bulmak için araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Polis ev sahibinin kızından şüphelenmedi.

Gerçek fenalaşınca ortaya çıktı

Bebeğin, sağlık ekipleri tarafından alınmasının ardından yeni doğum yapan M.Ö., gece geç saatlerde evinde fenalaştı. Babası C.Ö. tarafından hastaneye kaldırılan genç kızın yeni doğum yaptığı anlaşıldı. Kendi torununu hastaneye kaldırdığı öğrenilen baba ise haberle yıkıldı.

Anne gözaltında

Olayın ardından şüpheli doğum hastane yönetimi tarafından polise bildirildi. Yapılan DNA testi sonucu bebeğin annesi olduğu anlaşılan M.Ö. gözaltına alındı. Genç anne M.Ö., hastanedeki tedavinin ardından polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bebek ise dedesi tarafından Yeşilkent mezarlığına defnedildi. Polis, bebeğin babasının bulunması için çalışma başlattı.