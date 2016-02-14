T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokakta bulduğu bebek torunu çıktı

Genç annenin fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmasıyla gerçek ortaya çıktı

14 Şubat 2016 20:06

Gaziantep’te, sokağa bırakılan bebeğin, genç annenin babası tarafından bulunduğu ve her şeyden habersiz olarak hastaneye götürüldüğü anlaşıldı. Babasından gizleyerek vvde dünyaya getirdiği kız çocuğunu sokağa atan genç kız, akşam saatlerinde fenalaşınca gerçek ortaya çıktı. 

Doğan Haber Ajansın'nın (DHA) haberine göre; stajyer olarak çalıştığı iş yerinden birisiyle girdiği ilişki sonrası hamile kalan M.Ö. (19), dün akşam saatlerinde bir kız bebek dünyaya getirdi. Genç kadın evde yalnız olduğu sırada dünyaya getirdiği kızını doğum sonrası evinin penceresinin önüne bıraktı.

 

Babası ağlama sesini duydu

 

Olaydan habersiz eve gelen baba, camın önünden gelen ağlama sesini duydu. Dışarıya çıktığında beze sarılı bir bebekle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerini arayan baba, bebeğin hastaneye kaldırılmasını sağladı. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, pencere önünde bulunan bebeğin anne babasını bulmak için araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Polis ev sahibinin kızından şüphelenmedi.

 

 

Gerçek fenalaşınca ortaya çıktı

 

Bebeğin, sağlık ekipleri tarafından alınmasının ardından yeni doğum yapan M.Ö., gece geç saatlerde evinde fenalaştı. Babası C.Ö. tarafından hastaneye kaldırılan genç kızın yeni doğum yaptığı anlaşıldı. Kendi torununu hastaneye kaldırdığı öğrenilen baba ise haberle yıkıldı.

 

Anne gözaltında

 

Olayın ardından şüpheli doğum hastane yönetimi tarafından polise bildirildi. Yapılan DNA testi sonucu bebeğin annesi olduğu anlaşılan M.Ö. gözaltına alındı. Genç anne M.Ö., hastanedeki tedavinin ardından polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bebek ise  dedesi tarafından Yeşilkent mezarlığına defnedildi. Polis, bebeğin babasının bulunması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

gaziantepbebekkadınannededetorunhaberhamilestajyer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24