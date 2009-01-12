Sokaklarda dans eden püsküllü botlar

New York Times’ın fotoğrafçısı Bill Cunningham, sokaklardaki püsküller için çekim yaptığında ilginç uygulamalar yakalamış. Çizmeyi püsküllü almak yerine, var olan çizmesinin üstüne püskül takan bile var.Boho stilinin kodu olan püsküller bu kışın en önemli trendlerinden biriydi. Mischa Barton, Lindsay Lohan ve Kate Moss’a borçlu olduğumuz yaz aylarından gelen bir moda bu.