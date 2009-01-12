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Yaşam

Sokaklarda dans eden püsküllü botlar

Bu sezon botların üzerine eklenen püsküllerle kaldırımlarda hareket var.

12 Ocak 2009 02:00

Botlar tek başına aksesuar olmak için sanki zayıf kalıyor. Bu sezon botların üzerine eklenen püsküllerle kaldırımlarda hareket var.

New York Times’ın fotoğrafçısı Bill Cunningham, sokaklardaki püsküller için çekim yaptığında ilginç uygulamalar yakalamış. Çizmeyi püsküllü almak yerine, var olan çizmesinin üstüne püskül takan bile var.

Boho stilinin kodu olan püsküller bu kışın en önemli trendlerinden biriydi. Mischa Barton, Lindsay Lohan ve Kate Moss’a borçlu olduğumuz yaz aylarından gelen bir moda bu.

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