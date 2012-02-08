'Sokaklarda açken yanımızda dindarlar yoktu'

T24 - CNNTürk'te yayınlanan 5N1K'yı sunan gazeteci Cüneyt Özdemir, Başbakan Erdoğan’ın tartışma yaratan sözleri üzerine tinerci bir çocuğu canlı yayın konuğu olarak aldı, "Gençler Tinerci mi olsun?" sözlerini o çocuğa sordu.



Başbakan Erdoğan’ın “Bu gençliğin tinerci olmasını mı istiyorsunuz? Siz bu gençliğin manevi değerlerinden kopuk, hiçbir istikameti olmayan bir nesil mi olmasını istiyorsunuz? Biz sizinle anlaşamayacağız. Hem çağdaş hem dindar olunamıyor mu? Önce başınızı önünüze eğin ve hem dindar hem çağdaş bir nesil nasıl yetişir bir düşünün. Dindar bir nesil farklı düşüncelere saygılıdır. O terbiyeyi alarak yetişmiş bir nesiliz” sözleri büyük bir tartışma başlattı.



Özdemir, canlı yayında konuğu olan tinerci çocuk ile Başbakan Erdoğan’ın konuşmasını değerlendirdi. Başbakan’ın sözlerine alındıklarını ifade eden tinerci çocuk, “Biz sokaklarda aç, susuz kalırken yanımızda dindarlar yoktu. Allah vardı” dedi. (Haber Muhalif)





