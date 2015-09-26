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Kültür-Sanat

Sokak sanatçısı Banksy'nin anti kapitalist sergisi 20 milyon sterlin kazandırdı!

Serginin biletleri 5 sterlin'e (22.5 TL) satıldı

26 Eylül 2015 02:34

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin İngiltere'de açtığı turizm ve tema parkı endüstrilerine eleştiri getiren Dismaland isimli süreli sergi, bulunduğu Weston-super-Mare kasabasına 20 milyon sterlin (yaklaşık 90 milyon TL) gelir getirdi.

Banksy'nin sergisi açıldığı 20 Ağustos'tan bu yana 150 binden fazla kişi ziyaret etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, her gün ortalama 4 bin kişi önceden aldıkları biletlerle, yaklaşık 500 kişi de saatlerce sıra bekledikten sonra aynı gün için çıkan sınırlı sayıda biletle sergiyi gezdi. Biletler internetten 5 sterlin'e (22.5 TL) satıldı.

Ziyaretçilerin kasaba ekonomisine katkıları, yetkililerin tahminlerinin yaklaşık 3 katı oldu. En büyük geliri bölgedeki otel, pansiyon ve restaurantlar elde etti.

Komedi performansları ve konserlerin de yapıldığı sergi dünyada da büyük ilgi uyandırmıştı.

Banksy çocukluğunda yaz tatillerini burada geçirdiği için Dismaland'ı kasabadaki terk edilmiş bir spor kompleksine açmıştı. Dismaland Pazar günü kapanıyor.

 

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