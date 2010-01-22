Sokak ortasında tecavüz

T24- 15 yaşındaki çocuk, gün ışığında sokağın ortasında makas zoruyla kadına tecavüz etti, kimse durdurmadı.

Amerika'nın Toledo kentinde yaşayan 15 yaşındaki Anferney Fontenet, arkadaşının evinden kütüphaneye giden 26 yaşındaki kadını durdurup, sesini çıkarırsa elindeki makasla onu keseceğini söyleyerek, gün ışığında, sokağın ortasında, arabalar geçerken kadına tecavüz etti.





Olayı gören sürücülerden bazıları 911'i arasa da, hiçbirinin kadına yardım için durmadığı öğrenildi. Bir sürücünün yavaşlayıp kornaya bastığı, bir başkasının geri dönüp, çocuk kaçarken olay yerine tekrar baktığı açıklandı.





Fontenet kadının telefonu da çalıp kaçtıktan sonra, yoldan geçen bir yayadan yardım için cep telefonunu istemesine rağmen reddedildiği de öğrenildi.





Bütün bu olanların ardından Toledo Blade gazetesine açıklama yapan talihsiz kadın: "İnsanların duyarsızlığı beni çıldırttı" açıklamasını yaptı.





Ancak polis yetkileri, olayın yaşandığı muhitin pek güvenilir bir yer olmadığını, insanların bu yüzden otomobillerini durdurmamış olabileceğini ve 911'e ihbarda bulunanların, bunun bir tecavüz olayı mı yoksa bir çiftin sevişmesi mi olduğunu anlayamadıklarını bildirdiklerini açıkladı.





Yakalanan Anferney Fontenet, tecavüz ve soygun suçlamalarıyla yargılanacak. Fontenet, tecavüz esnasında korna seslerini duyduğunu ama ciddiye almadığını söyledi.