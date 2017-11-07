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Sokak ortasında öldürüldü

Nilüfer DEMİR/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 36 yaşındaki Ahmet Arslan, yol ortasında tartıştığı kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü

07 Kasım 2017 21:02

Nilüfer DEMİR/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde 36 yaşındaki Ahmet Arslan, yol ortasında tartıştığı kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü.
Olay, bugün saat 01.00 sıralarında, Yenimahalle Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. Ahmet Arslan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Arslan, silahla açılan ateş sonucu vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekiler olay yerine gidince, Ahmet Arslan\'ı yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Arslan, olay yerinde öldü. Ahmet Arslan\'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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