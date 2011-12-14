Sokak ortasında kezzaplı saldırı

T24 - Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde 51 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Yüksel K. aşkına karşılık vermeyen 42 yaşındaki Mürvet Ç.’yi vücuduna kezzap dökerek hastanelik etti. Olaydan sonra kaçan Yüksel K. polis tarafından yakalandı.



İddiaya göre Yüksel K., uzun süredir birlikte olmayı teklif ettiği ancak red cevabı aldığı eşinden boşanmış Mürvet Ç.’yi izlemeye başladı. Hacıyusuf Mahallesi Levent Caddesi üzerinde Mürvet Ç.’nin yolunu kesen Yüksel K. teklifini yeniledi. Kadının yine reddetmesi ve kendisiyle tartışması üzerine Yüksel K. yanında getirdiği şişede bulunan kezzabı Mürvet Ç.’nin üzerine döktü.



Olay sonrasında kaçan Yüksel K. Bandırma’nın 100.Yıl Mahallesi’nde güvenlik güçlerince yakalandı. Bacağında ve kalçasında asit yanığı olan Mürvet Ç. ise Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

"Ya benim olacaksın, ya öleceksin"



Mürvet Ç. Bandırma Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Olayı anlatan Mürvet Ç., tekliflerine karşılık vermediği için defalarca tehdit aldığını ve bu yüzden Yüksel K. hakkında hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Mürvet Ç. şöyle dedi:



"Her sabah belirli saate işe gittiğim güzergah üzerinde beni yaklaşık bir yıldır takip eden bu şahısla bir gün önce karşılaştım. Bana kendisiyle birlikte olmazsam yüzüme kezzap atacağını ve yüzümün tanınmayacağını söyledi. Sonuçda ben evimi geçindirmeye çalışan bir insanım. Aynı saate servise biniyorum. Bu sabah ben evden çıktığımda arabası ile onu evin yakınında gördüm. Beni takip etmeye başladı. Korna çaldı, ama ben bakmadım. O esnada yüzüme bir şey atmaya çalıştı. Ama ben refleksle arkamı dönünce kalçama geldi. Ben sıcak su attı sandım. Hastanede kezzap atıldığını söylediler. Bu adam bir hafta önce karşıma silah, sonra döner bıçağı ile çıktı. Benden kendisinin dostu olmamı istiyordu. Benim 12 yaşında kızım var. Onun 12 yaşında torunu var. Bana ’ya benim olacaksın, ya da öleceksin’ dedi. Bende her zaman ölümü tercih ettim. Onu tercih etmedim. Ömrümün sonuna kadar da etmem."



Hastaneden 10 gün işgörmezlik raporu aldığını söyleyen Mürvet Ç., bu tür olaylarla karşılaşan kadınlara tavsiyede bulanarak, "Kadınlar korkmasın adalete sığınsınlar" dedi. Bu arada, emniyetteki sorgusu tamamlanan Yüksel K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

