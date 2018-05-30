Sokak ortasında karısını döven adama meydan dayağı

İstanbul Kağıthane’de, Mehmet T., boşanma aşamasında olduğu karısı Nevin T.'yi sokak ortasına darp etti. Karısının dudağını patlatan Mehmet T. çevredeki bir vatandaş tarafından darp edildi.

Boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmadan dönerken Kağıthane Merkez Mahallesi’nde, cadde ortasında tartışmaya başladı. Mehmet T. yere düşürdüğü karısına bir süre sonra elindeki rulo halindeki kağıtlarla vurmaya başladı.

Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.’ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.’yi tutarak kaçmasını engelledi.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)