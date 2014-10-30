Sokak ortasında asker döven polislere hapis cezası

İstanbul'un Fatih ilçesinde 18 Haziran 2012 tarihinde askerden gelen er Ahmet Koca'ya (24) işkence davasında 11 polisten 6'sına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahmekesi'nde görülen davanın 6. duruşmasında mahkeme tutuksuz yargılanan sanıklardan Ahmet Özdemir, Muhammed Mustafa Gürcan, Ahmet Gülen, Ahmet Akgün ve Seyit Ali Aktaş'ın beraatine ve diğer sanıklar Adem Doğan, Muhammet Mustafa Gülcan, Atalay Erzurumlu, Ali Yener, Fatih Kalabalık ve Mustafa Altınok için de eziyet suçundan 1 yıl 8 ay cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Sanık avukatlarından Hüseyin Kaya, davaya bakan savcıların sürekli değişmesiyle, yargılamaya ilişkin farklılıkların oluştuğuna işaret etti.



Savunma avukatı Efkan Bolaç ise bu kararı temyiz edeceklerini, gerekirse davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini ifade etti.