Sokak köpeğinin boynuna lastik geçirip canlı canlı yaktılar!

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bayramiç Meslek Yüksekokulu'na 50 metre uzaklıkta bulunan boş arazide, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeğinin boynuna telle otomobil lastiği bağlandı. Daha sonra lastik ateşe verilip köpek ile yakıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta oturan Zeynep Negiş, bu kişilerin en kısa sürede yakalanmasını ve gerekli cezayı almalarını istedi.

"Bunlar bir insanın yapabileceği şeyler değil"

Negiş, "Yıllardır burada oturuyoruz. Böyle bir vahşet ne gördüm ne duydum. Bunlar bir insanın yapabileceği şeyler değil. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar ve gerekli cezayı alırlar" dedi.

ÇOMÜ Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Gülkader Demirel de yapılan bu olayın vicdansızlık olduğunu ifade etti.

Elif Erdem de "Hayvanları sevmemiz gerekirken yaşanan bu olaylara akıl sır ermiyor. Bunu bir insan yapmış olamaz. Kesinlikle yakalanmalarını istiyorum. Bizler evlerinde hayvan besleyen insanlardık. Dünyada insanlık nereye gidiyor?" değerlendirmesinde bulundu.