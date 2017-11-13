T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokak köpeğinin boynuna lastik geçirip canlı canlı yaktılar!

Köpeği boynundan telle lastiğe bağladılar, ardından ateşe verdiler

13 Kasım 2017 18:48

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Bayramiç Meslek Yüksekokulu'na 50 metre uzaklıkta bulunan boş arazide, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeğinin boynuna telle otomobil lastiği bağlandı. Daha sonra lastik ateşe verilip köpek ile yakıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta oturan Zeynep Negiş, bu kişilerin en kısa sürede yakalanmasını ve gerekli cezayı almalarını istedi.

"Bunlar bir insanın yapabileceği şeyler değil"

Negiş, "Yıllardır burada oturuyoruz. Böyle bir vahşet ne gördüm ne duydum. Bunlar bir insanın yapabileceği şeyler değil. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar ve gerekli cezayı alırlar" dedi.

ÇOMÜ Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Gülkader Demirel de yapılan bu olayın vicdansızlık olduğunu ifade etti.

Elif Erdem de "Hayvanları sevmemiz gerekirken yaşanan bu olaylara akıl sır ermiyor. Bunu bir insan yapmış olamaz. Kesinlikle yakalanmalarını istiyorum. Bizler evlerinde hayvan besleyen insanlardık. Dünyada insanlık nereye gidiyor?" değerlendirmesinde bulundu. 

ETİKETLER

sokak köpeğivahşetcanlı canlı yaktılardiri diri yaktılarbaşına lastik geçirdilerçanakkale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24