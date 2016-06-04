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Yaşam

Sokak köpeğini kurtarırken tanışıp yuva kurdular

Çift, nikâhlarından sonra 25 gün mahsur kalıp kurtarılan köpeği ziyaret ettiler

04 Haziran 2016 01:21

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su kanalına düşen bir köpeği kurtarırken taşıan Ertan Kalem ve  Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Genel Sekreteri Minel Gizem evlendi. Çift, nikah kıydıktan hemen sonra hayvan barınağına giderek, kurtardıkları köpeği tekrar ziyaret etti.

Ajanimo’nun haberine göre hayvansever çift, Gebze Muallimköy’de kanalizasyona düşüp 25 gün orada mahsur kalan köpeği kurtarırken tanıştı. Zamanla birlikteliklerini nikahla taçlandıran hayvansever çift, nikâhtan hemen sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hayvan Barınağı’na teslim ettikleri köpeği ziyaret etti.

Yeni evli çift, her ne şart altında olursa olsun sokak hayvanlarının yaşam hakkına her zaman saygı duymak gerektiğini söyledi.

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