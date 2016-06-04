Sokak köpeğini kurtarırken tanışıp yuva kurdular

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su kanalına düşen bir köpeği kurtarırken taşıan Ertan Kalem ve Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Genel Sekreteri Minel Gizem evlendi. Çift, nikah kıydıktan hemen sonra hayvan barınağına giderek, kurtardıkları köpeği tekrar ziyaret etti.

Ajanimo’nun haberine göre hayvansever çift, Gebze Muallimköy’de kanalizasyona düşüp 25 gün orada mahsur kalan köpeği kurtarırken tanıştı. Zamanla birlikteliklerini nikahla taçlandıran hayvansever çift, nikâhtan hemen sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hayvan Barınağı’na teslim ettikleri köpeği ziyaret etti.

Yeni evli çift, her ne şart altında olursa olsun sokak hayvanlarının yaşam hakkına her zaman saygı duymak gerektiğini söyledi.