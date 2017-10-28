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Sokak köpeği yeşil ışığı bekledi yayalar kırmızıda geçti

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR’de trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışığın yanması bekleyen bir sokak köpeği,  ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti

28 Ekim 2017 13:30

Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR’de trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışığın yanması bekleyen bir sokak köpeği,  ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçti. Aynı kavşakta genç bir kadının ise yayalara yanan kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.
Ataşehir Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki  trafik ışıklarda sabah saatlerinde yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekleyen bir sokak köpeği bir süre bekledikten sonra  yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçti. Köpek daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu. Öte yandan aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.
(FOTOĞRAFLI)

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