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Sokak kedisine işkence yaptıktan sonra boğarak öldüren kişi tutuklandı

İncelenen görüntülerde zanlının, sokak kedilerinden birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence ettiği görüldü

22 Ocak 2022 18:36

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sokakta bir kediye işkence ettikten sonra boğarak öldürdüğü belirlenen şüpheli tutuklandı.
 
Merkez Mahallesi'nde bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.
 
Ekipler, kaldırımda yürürken sokak kedilerini yanına çağıran, bunlardan birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence eden, ardından da hayvanı boğarak öldüren belirlenen kişinin S.A. olduğunu saptadı.
 
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (AA)
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