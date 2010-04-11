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Ekonomi

'Sokak aydınlatma giderlerini tüketici ödemesin'

Elektrik giderlerini bile karşılamakta zorlanan tüketicinin, sokak aydınlatması giderlerini ödeyecek gücünün kalmadığı ileri sürüldü.

11 Nisan 2010 03:00

T24 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, elektrik giderlerini bile karşılamakta zorlanan tüketicinin, sokak aydınlatması giderlerini ödeyecek gücünün kalmadığını ileri sürdü.


Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle sokak aydınlatmalarının elektrik ve bakım giderlerinin tüketici tarafından ödenmesinin sağlanmaya çalışıldığını iddia etti.


Bu konuda bazı gerekçelerin ortaya atıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:


''Belediyelerin sokak aydınlatması için kullanılan elektrik borçlarını ödememesi ve 2009 yılından bu yana Hazine tarafından karşılanan bedellerin merkezi bütçe tarafından karşılanmayıp tüketicinin üzerine yıkılmaya çalışılması, her açıkta tüketicinin üzerine yeni yükler getirilmesi, kabul edilemez. 2009 yılında yüzde 80 zamlanan elektrik giderlerini bile karşılamakta zorlanan tüketicinin, sokak aydınlatması giderlerini ödeyecek gücü kalmamıştır.''


Halen kaçak kullanılan elektriğin bedelini tüketicinin zorunlu olarak ödediğini vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:


''Yapılan haksız uygulamalardan vazgeçilmesi, sokak aydınlatma giderlerinin tüketici tarafından ödenmemesi gerekir. Tüketiciye ödetmek yerine sokak lambaları iptal edilerek kalıcı çözüm sağlanabilir.''

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