'Sokağın sahipleri' sahnede

Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya tarafından başlatılan "Sokakta Çocuk Kalmasın" ve "Sokaktan Sanata" projeleri kapsamında sokakta çalışan çocuklardan oluşturulan, "Umut Çocukları Tiyatro Ekibi", Beyoğlu Muammer Karaca Tiyatro Salonu'nda "Guguk Kuşu" oyunu

sergileyecek.



Tiyatro ekibinin koordinatörü Zeynal Doğan, yaptığı açıklamada, 5 Nisan Pazar günü İstanbul Beyoğlu Muammer Karaca Tiyatrosu'nda "Guguk Kuşu" oyununu sokak çocukları için sahneleyeceklerini belirterek, gelirin tamamının sokak çocuklarının çıkardığı "Sokak Kedisi" dergisine bırakılacağını söyledi.



Doğan, çok sayıda davetlinin katılmasını bekledikleri oyunun oyuncularıyla, projenin önemiyle, sosyal sorumluluk alanında bir örnek olduğunu kaydetti.



Tiyatro ekibi, bu akşam İstanbul'a gitmek üzere kentten ayrılacak.



'Guguk Kuşu'



Ken Kesey'in romanından Dale Wasserman tarafından tiyatroya uyarlanan oyun, deli numarası yaparak kaldığı hapishaneden kendisini 'kaçıklar' olarak nitelediği adamların kaldığı akıl hastanesine aldıran bir mahkumun yeni geldiği yerdeki düzenle karşı karşıya kalmasıyla başlayan olayları ve diğer hastalarla kurduğu farklı diyaloğu konu alıyor.

