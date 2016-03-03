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Yaşam

Sokağa terk edilmiş köpekler kortta 'iş buldu'

Brezilya'da 4 sokak köpeği top toplayıcık yapmaya başladı

03 Mart 2016 00:21

Brezilya Açık Tenis Turnuvası’nda kortta görev yapan ekibin yeni üyeleri tüm dikkatleri üzerlerinde topladı.

Sputnik'in haberine göre, Sao Paolo favela’larından (gecekondu bölgeleri) kurtarılan ve eğitilen 4 sokak köpeği, 22-28 Şubat’ta düzenlenen turnuvada Roberto Carballes Baena ile Gastao Elias’ın yaptığı gösteri maçında top toplayıcılık yaptı. Ağızlarıyla yakaladıkları topları oyunculara ve ‘diğer top toplayıcı arkadaşlarına’ götüren köpekler, bazı anlarda etrafta koşturup topu vermek istemeseler de görevlerini layıkıyla yerine getirdi.

​Köpekleri eğiten Andrea Beckertt, “Bu köpeklere geçmişte kötü davranılmış. Onların çevreye uyum sağlamasını, kortu, topların ve insanların sesini hissetmesini sağlamak zorundayız” dedi. AP ajansına konuşan ve bu ‘top toplayıcı köpek’ girişimiyle kötü muamele görmüş hayvanlara dikkat çekmeyi amaçlayan Beckertt, “Terk edilmiş köpeklerin sahiplenilebileceğini ve eğitilebileceğini göstermek istiyoruz” mesajı verdi.

 

 

 

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