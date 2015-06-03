T24 LogoT24 Logo
Spor

Sokağa çişini yapan Cristiano Ronaldo’ya ceza!

2014 yılında altın top kazanan Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, sırad ışı bir ceza ile karşı karşıya kaldı

03 Haziran 2015 01:14

Liglerin sona ermesinin ardından Fransa'nın tatil beldesi olan Saint-Tropez'e giderek eğlenen ve denizden istifade eden Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo sokağa 'ihtiyacını' giderince ceza yedi.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Portekizli yıldız, gece gittiği "Lequai" isimli diskotekte eğlendikten sonra gecenin geç saatlerinde mekandan çıkıp bir mağazanın duvarına 'ihtiyacını' giderince polisler tarafından yakalandı.

Polisler bunun üzerine Ronaldo'ya Fransa yasalarına göre ceza kesmek durumunda olduklarını söyledikten sonra cezayı yazıp bir daha böyle bir şey yapmaması tavsiyesinde bulundular.

ETİKETLER

cristiano ronaldofransaçişcezahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24