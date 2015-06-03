Sokağa çişini yapan Cristiano Ronaldo’ya ceza!

Liglerin sona ermesinin ardından Fransa'nın tatil beldesi olan Saint-Tropez'e giderek eğlenen ve denizden istifade eden Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo sokağa 'ihtiyacını' giderince ceza yedi.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Portekizli yıldız, gece gittiği "Lequai" isimli diskotekte eğlendikten sonra gecenin geç saatlerinde mekandan çıkıp bir mağazanın duvarına 'ihtiyacını' giderince polisler tarafından yakalandı.

Polisler bunun üzerine Ronaldo'ya Fransa yasalarına göre ceza kesmek durumunda olduklarını söyledikten sonra cezayı yazıp bir daha böyle bir şey yapmaması tavsiyesinde bulundular.