Sokağa çıkma yasaklarını protesto için Şırnak'ta kepenkler açılmadı

Şırnak kent merkezinde esnaf, Cizre ve Silopi İlçesi'nde devam eden sokağa çıkma yasağını proteste için bugün kepenkleri açmadı, şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsleri ve minibüsler de sefere çıkmadı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Cizre ve Silopi ilçelerinde devam eden sokağa çıkma yasağını protesto için, Şırnak merkezde eczane ve fırınlar dışında esnaf kepenkleri açmadı. Şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsleri ile minibüslerin büyük bölümü de sefere çıkmadı. Çöplerin de toplanmadığı Şırnak'ta merkezdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin bir bölümü de okullara gitmedi. Sokakların boş olduğu şehir merkezinde gergin bekleyiş devam ediyor.

“Sokağa çıkma yasağı sürüyor”

Şırnak Valiliği de sokağa çıkma yasağına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"İlimiz Cizre ve Silopi İlçeleri'nde vatandaşlarımızın huzur ve güvenini bozan, can ve mal güvenliğini tehdit eden roket, patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla saldıran bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmasına ve bölücü terör örgüt mensuplarınca el yapımı patlayıcı, bomba, mayın düzenekleri yerleştirilerek oluşturulmuş hendek ve barikatların bertaraf edilmesine yönelik güvenlik kuvvetlerimizce yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, bu çerçevede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için sokağa çıkma yasağı devam etmektedir."