Sokağa çıkma yasağının iki yıl sürdüğü mahallede patlama: 11 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde, moloz dökülen bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, yerde bulup kurcaladığı cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Kayran'ın cismi bulduğu mahallede sokağa çıkma yasağı yaklaşık iki yıl sürmüştü.



Nusaybin'in Dicle Mahallesi, Moris Tepesi bölgesinde hayvanlarını otlatan Hogır Kayran, moloz yığını içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 Acil'e haber verdi. Bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan Hogır Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hogır Kayran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan çocuğun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Dicle Mahallesi'nde 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı 21 Nisan 2018'de kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



