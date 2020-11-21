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Yaşam

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 13'e düştü

21 Kasım 2020 21:14

Türkiye genelinde bu akşam 8'den yarın sabah 10'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre il genelinde trafik yüzde 13'e düştü. Otoyolların önemli bir kısmı boşalırken TEM Anadolu yakası gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sokağa çıkmak yasaklansa da gazeteciler, dizi çalışanları gibi bazı gruplar istisna kapsamında.

TIKLAYIN - Aylar sonra ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı başladı

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