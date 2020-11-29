Sokağa çıkma yasağını ormanda geçirmeye çalışan alkollü kişi, polisler tarafından bulundu

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ormanda geçirmeye çalışan bir kişi polisler tarafından bulundu. Alkollü olduğu belirtilen kişi "sokağa çıkma yasağından haberin yok mu" diyen ekiplere "Benim oğlum pazartesi cezaevine girecek. 13 yıl hapis cezası aldı. Yasak kimin umurunda. Ben kendimi ormana saldım" dedi. Yaşlı adama kısıtlamaya uymamaktan dolayı 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen Nevzat G. (58), Maksem Deresi’nin kenarında alkol almaya başladı. Bir süre ormanlık alanda yürüyen Nevzat G., alkolün de etkisiyle kaybolarak polis ekiplerinden yardım istedi.

Nevzat G. polis ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Nevzat G. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan Nevzat G.'ya "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçundan 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.