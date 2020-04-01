Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 86 yaşındaki bir vatandaş benzin yakıyor diye ekip otosuna binmeyi reddetti

Kırıkkale’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 86 yaşındaki bir vatandaş, kendisini ekip otosuna bindirmek isteyen polislerden bir paket sigara istedikten sonra 'arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim' diyerek evine dolmuşla gitmek istedi.

Kırıkkale merkez Ovacık Mahallesi'nde 65 yaş üzerinde sokağa çıkan iki kişi, bekçilerin ihbarı üzerine gelen polislere dakikalarca zorluk yaşattı. 86 yaşında olduğu öğrenilen bir vatandaşa da evinde kalması gerektiği hatırlatıldı. Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen polislerden bir paket sigara talep eden 86 yaşındaki kişi “Beni yanlış anlıyorsunuz. Şu araba benzin yakıyor devlete zarar vermeyelim” diyerek evine dolmuşla gitmek istedi. İsmi öğrenilemeyen diğer bir vatandaş da bankaya olan senedini ödemeden gitmek istemedi. Daha sonra banka ve polis görevlilerince yaşlı vatandaş zorla ikna edildi. Her iki vatandaş araca bindirilerek emniyete götürüldü. (İHA)