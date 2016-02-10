Sokağa çıkma yasağından dolayı Cizre ve Sur’da uzatılan YGS başvurusu için son gün

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre ve Sur'da bulunan öğrencilerin 13 Mart’ta yapılacak olan YGS'ye kayıt yapmaları için ÖSYM tarafından 10 Şubat’a kadar uzatılan başvuru süresi bugün sona eriyor. Mesai saati bitimine kadar başvurusunu yapmayan öğrenci sınava giremeyecek. Yasaklar ilan edildikten sonra bağış yoluyla 680 öğrencinin YGS harçlarını yatırdıklarını söyleyen Cizre Üniversiteliler Platformu sözcüsü Hakkı Erol, “Biz Cizreli üniversite öğrencileri olarak şu ana kadar 680 öğrencinin YGS harcını yatırdık. Ancak hâlâ birçok öğrenci yasaktan dolayı YGS harcını yatıramadı. Dolayısıyla kayıt süresinin uzatılmasının öğrencilere bir yararı olmadı” dedi.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, yasak ilan edildikten sonra YGS’ye hazırlanan öğrencilerin mağdur olmaması için Cizre Üniversiteliler Platformu’nu kurduklarını ve platform üzerinden 680 öğrencinin YGS harcını yatırdıklarını söyleyen Hakkı Erol, “yasak ilan edildikten sonra Cizre’de eğitime ara verildi. Bankalar kapatıldı. Bu yüzden birçok öğrenci YGS kaydını yapamadı. Biz üniversite öğrencileri olarak bir kampanya başlattık. Yasaklı şehirlerde kalan öğrenci kardeşlerimiz T.C. kimlik numaralarını bize iletti. Kampanya çerçevesinde topladığımız bağışlarla 480 öğrencinin harcını yatırdık. Daha sonra ÖSYM kayıt süresini 10 Şubat’a kadar uzattı. Ancak yasak devam edince birçok öğrenci bize ulaşarak harçlarını yatırmamızı istedi. 21 Ocak’tan bu yana 200 öğrencinin daha kaydını yaptık. Harçlarını yatırdığımız öğrencilerin tamamı mezun olan öğrenciler. 12. sınıf öğrencilerinin ise ÖSYM bürolarına gidip bizzat kendilerinin kayıt yapması lazım. Bu kardeşlerimiz yasaktan dolayı kayıtlarını yapamadılar” diye konuştu.

“Bir bakmışsın sıra arkadaşın ölmüş”

Yasak ilan edildiği günden beri Cizre’de olduklarını, yasağa rağmen YGS sınavına hazırlandığını söyleyen Ferhat Ölmez yaşadıklarını, “Ben 2015 yılında mezun oldum. Yasaktan önce bir özel öğretim kursuna gidiyordum. En son 2 ay önce ders gördüm. Ben bu sene iyi bir üniversiteyi kazanacağıma inanıyordum. Ancak şimdi çatışmalardan dolayı derslerime çalışamıyorum. Şu ana kadar üç ev değiştirdik. Masanın başına oturup derslerimize odaklandığımızda çatışmalar başlıyor. Sınav için testlere ve kırtasiye malzemelerine ihtiyacımız oluyor. Ancak her yer kapalı. Sokağa çıkmak yasak olduğu için ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Çatışmalar başladığı günden beri YGS’ye hazırlanan birçok arkadaşımızın psikolojisi bozuldu. Bir bakıyorsunuz yıllarca aynı sırayı paylaştığın arkadaşların hayatını kaybetmiş. Böyle bir durumda ne kadar derslerimize odaklanabiliriz ki?” sözleriyle özetledi.

“Öğrencilere ek kontenjan açılsın”

Yasaklardan dolayı öğrencilerin derslerinden geri kaldığını ve YGS'de düşük puan alma ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyen Cizre Eğitim-Sen temsilcisi Osman Tetik, “Cizre’de YGS’ye hazırlanan 3 bin, 3 bin 500 civarında öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin bir kısmı YGS kayıtlarını yapamadı. Lise son sınıf öğrencilerinin bizzat okula giderek kayıt yaptırması lazım. Bir kısmı kaydını yapamadı. Bugün kayıt yapılması için son gün. Bu öğrenciler kayıtlarını yapamazsa 12 yıllık eğitim hayatları boşa gidecek. Biz yasaklar kalktıktan sonra bu öğrencilerin kayıtlarının yapılmasını talep ediyoruz. YGS başvuru süresinin uzatılması için girişimlerde bulunacağız. YGS ile ilgili bir başka problem de öğrencilerin sınava yeteri kadar hazırlanmamış olması. Bir çok öğrenci yasaklardan dolayı sınava hazırlanamadı. Bu öğrencilerin bir kısmına telafi eğitimi veriliyor. Ancak bu telafi eğitimin yeterli olacağını düşünmüyoruz. Bu yüzden yasağın uygulandığı şehirlerde ikamet eden YGS öğrencilerine ek kontenjan ayrılması veya ek puan verilmesini öneriyoruz” dedi.