Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira ceza

Kahramanmaraş'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki vatandaşa jandarma tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında en yüksek risk grubunda bulundukları gerekçesiyle 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, yasağa uyamayanları uyardı.

Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde denetim yapan ekipler, 75 yaşındaki ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesti. Vatandaşa ceza yazıldığı da başka bir vatandaşın çektiği video ile ortaya çıktı.

Vatandaş, 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlatıp 'Ya Jandarma görürse?' diye sorması üzerine 75 yaşındaki vatandaş ise, "Ceza yazdı zaten, makbuz da cebimde. 392 lira ceza yazdılar. Ekmek almaya giderken yazdılar, Türkiye'ye ilan et. Görürsek bir daha yazarız' dediler" diye konuştu.